Calcul mental CE2

"Tout simplement efficace pour s'entraîner et réussir ! " Un entraînement efficace est un gage de réussite : grâce aux séances minutées des Petits devoirs, l'objectif de chaque série d'exercices est clairement formulé, et la progression est conçue par des enseignants expérimentés pour qu'il soit atteint quel que soit le niveau de votre enfant. Pour chaque notion, la série d'exercices est précédée d'une leçon brève et claire. Tous les exercices sont corrigés. Le cahier propose des mémos (conjugaisons, tables de multiplication...) très pratiques sur le verso de la couverture.