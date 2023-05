Mon book déco. Devenez l'architecte de votre intérieur

Vous souhaitez concevoir l'aménagement de votre nouvel intérieur, mais vous faites face à une page blanche ? La déco de votre maison est dépassée mais vous ne savez pas par où commencer la rénovation ? Dans cet ouvrage en couleurs richement illustré, Emmanuelle Rivassoux, la célèbre architecte d'intérieur et animatrice télé, vous livre tous ces conseils pour atteindre vos objectifs d'aménagements à moindre frais. Comment structurer une pièce multifonctions ? Gagner en rangements ? Donner un coup de peps à sa cuisine sans trop dépenser ? ... En 4 grandes parties, Mon book Déco vous donne toutes les clés pour vous emparer de votre projet : STYLE : une déco qui vous ressemble en 8 styles AMENAGEMENT : sublimer chaque espace quelle que soit sa fonction RELOOKING : Des idées écolos et économes COULEUR : Trouver le bon équilibre et l'ambiance qui vous correspond. Un livre généreux en styles, astuces et to-do-list pour rendre votre intérieur sublime et confortable, sans vous ruiner !