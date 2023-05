Mon gros cahier de rattrapage de développement personnel

Vous n'avez pas pu prendre soin de vous comme vous le vouliez cette année ? Pas de panique, les vacances approchent à grands pas et avec elles, l'opportunité de glisser ce cahier dans votre valise ! Il constitue la solution idéale, rassemblant à lui seul les incontournables du développement personnel ! Découvrez une nouvelle routine introspective grâce aux ateliers d'écriture créative... Commencez une nouvelle étape de votre vie en lâchant prise sur tout ce qui vous limite ou vous angoisse... Recentrez-vous sur l'instant présent grâce aux pratiques de méditation de pleine conscience... Plongez au coeur de votre conscience avec les outils de sophrologie... Gagnez en estime de vous-même et vivez pleinement... Reliez-vous à votre être profond puis libérez-vous des tensions grâce aux visualisations proposées... Et enfin, apprenez à accueillir vos émotions et trouvez la sérénité grâce à l'EFT. Une lecture indispensable pour vous faire passer en priorité !