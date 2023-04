Vivre comme un chasseur cueilleur. Les secrets de l'âge de pierre

- Vivre l'âge de pierre comme un membre d'une tribu - Un livre qui démystifie notre vision actuelle de l'homme brutal à cette période - Apprendre les gestes quotidiens d'un chasseur-cueilleur Si vous pensez que tous les hommes de l'âge de pierre vivaient dans des grottes, n'étaient pas très intelligents, pas très propres et n'émettaient que des grognements, détrompez-vous. Marquant le début de toute l'histoire de l'humanité, l'âge de pierre a duré environ 3, 5 millions d'années. Plongez dans cette époque incroyable avec ce livre rempli de faits étonnants, d'informations, d'artisanat, de récits et de démystification des mythes pour découvrir ce qu'était réellement la vie d'un chasseur-cueilleur. La plupart des besoins quotidiens de nos ancêtres de l'âge de pierre étaient similaires aux nôtres : comment se réchauffer, où dormir, quoi manger et boire. Grâce à ce livre, découvrez comment ils répondaient à ces besoins, comment se déroulait une journée, quels médicaments ils utilisaient et même comment ils s'amusaient. Participez à des activités artisanales qui vous permettront d'acquérir les compétences essentielles de l'âge de pierre : fabrication d'un abri, d'une lampe à graisse, d'un bâton de fouille, d'un arc et de flèches, création d'art rupestre, etc. Tout au long du livre, un membre fictif de la tribu nous raconte sa vie, décrivant les images, les sons, les odeurs et les émotions qu'il vit : la sécurité d'une grotte chaude avec la lumière vacillante du feu et les autres membres de la tribu à proximité, la sensation de faim quand la nourriture est rare et le soulagement excité quand un cerf est chassé.