Les sentiers d'Emilie en Pays Cathare. 25 promenades pour tous, 3e édition

25 balades accessibles à toutes et tous pour évoluer dans ce pays d'histoire, entre citadelles du vertige et splendides paysages. Les Sentiers d'Emilie ce sont des promenades pédestres faciles, accessibles à toute la famille, pour profiter des plaisirs de la marche en prenant le pouls de la vie locale et en s'imprégnant des richesses historiques liées aux itinéraires. Et quel vaste terrain de jeu que le Pays Cathare ? ! Entre Corbières et Montagne Noire, haute vallée de l'Aude et Méditerranée, châteaux forts et abbayes médiévales, vous traverserez des paysages pittoresques. Ce florilège, composé de 25 promenades d'une durée moyenne de deux heures trente, vous embarque à la découverte du gouffre de l'Oil Doux, des châteaux de Peyrepertuse, de Padern, d'Arques, mais aussi sur les pas des Wisigoths à Villarzel-Cabardès. Il vous emmène longer les falaises de Leucate, l'étang de Bages, et vous propose de découvrir de magnifiques panoramas ? ; vous serez sans nul doute émerveillé par cet espace sensible et précieux. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.