Violence Action Tome 5

Engagée pour protéger l'agent de police Kuwai, Kei, affaiblie, est vaincue par un groupe de chasseurs puis jetée à l'eau. Par chance, elle est sauvée in extrémis par Michitaka et Iwaya venus en renfort. L'agent Kuwai, de son côté, se retrouve en fuite et blessé en pleine forêt, ce qui ne joue pas en sa faveur : c'est le terrain de jeu privilégié du cruel Usui, le chef des chasseurs...