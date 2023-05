La pédagogie personnalisée dans ma classe

Le référentiel des métiers du professorat et de l'éducation demande aux enseignants de savoir " différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins de chacun ". Le travail personnalisé permet d'atteindre l'objectif. Ce livre vous explique comment : prendre en compte les différents rythmes d'apprentissage ; concevoir les apprentissages pour que chacun tire profit des situations proposées ; organiser le travail pour que chaque élève puisse apprendre en fonction de ses besoins et ne perde pas son temps ; se rendre disponible pour chacun. L'auteur vous montre comment prendre en compte les contraintes matérielles de chaque classe et vous donne des outils didactiques – notamment un outil d'autoévaluation utilisable par les élèves.