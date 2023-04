Pro en facilitation visuelle. 13 objectifs et 63 outils

La montée du télétravail nous pousse à utiliser massivement les outils numériques. Pour éviter le piège de la Zoom fatigue, les réunions et sessions de formation en ligne doivent gagner en impact visuel pour capter durablement l'attention de l'auditoire. Au-delà de la digitalisation, l'entreprise est confrontée à diverses problématiques auxquelles la facilitation visuelle peut apporter des réponses. Comment prendre des décisions sans visibilité? Maintenir l'engagement de ses équipes ? Créer un esprit d'équipe en intégrant de nouveaux collaborateurs ? Mieux collaborer entre services, de manière transversale ? Susciter l'innovation dans un contexte de concurrence accrue ? Trouver des idées grâce à l'intelligence collective ? etc. Que l'on soit dirigeant, manager, formateur, entrepreneur, les outils du visual mapping (ou facilitation visuelle) permettent de gagner en efficacité professionnelle et en créativité. Les réunions en présentiel seront, elles aussi, plus interactives et créatives grâce à ces outils, notamment lorsqu'elles ciblent la génération des Digital Natives.