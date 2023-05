Techniques d'impact en classe

Une approche créative pour aider les élèves à développer leur intelligence émotionnelle et les encourager à renforcer leur motivation ! Ce livre propose une centaine d'outils concrets, originaux et efficaces pour aider les enseignants à transmettre leur savoir aux élèves et aux étudiants et à faire face aux défis quotidiens. Créatives et simples, les techniques présentées s'adaptent aux réalités de tous les ordres d'enseignement. Elles ont été conçues à partir des recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Grâce à cette approche, les jeunes assimileront les nouvelles connaissances intellectuelles, émotionnelles et comportementales plus rapidement et plus profondément.