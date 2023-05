En attendant le psy

Des approches créatives pour retrouver le bien-être et l'équilibre. La vie est un cheminement riche de péripéties et remplid'embûches, d'orages et d'éclaircies. Au fil du temps, nous sommes un jour ou l'autre confrontés à des épreuves qui peuvent susciter des sentiments de détresse. Or, il n'est pas toujours simple de consulter un psychologue ou un autre intervenant en santé mentale, et il arrive que nous nous retrouvions bien seuls, ne sachant trop quoi faire des émotions qui nous submergent. Ce livre a pour but de nous accompagner dans le tumulte du quotidien et de nous guider vers une vie riche de sens. L'autrice nous rappelle tout d'abord que les difficultés et les questionnements font partie de la vie ; elle nous initie ensuite à diverses stratégies psychologiques dont l'efficacité est reconnue par des études scientifiques. Enfin, elle nous invite à nous accorder du temps et de l'espace pour vivre nos émotions avec bienveillance. Mille et un secrets pour une vie meilleure vous sont révélés ici sous forme de capsules. En les lisant une à une, nul doute que vous serez prêt, par la suite, soit à aller plus loin dans le cadre d'une démarche thérapeutique, soit à poursuivre votre chemin en vous sentant plus libre.