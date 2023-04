Frigiel et Fluffy Tome 14 : La corruption du Warden

A son retour à Lanniel, Frigiel, Fluffy et Abel découvrent que tous les villageois ou presque sont possédés par les cubes de corruption. On tente de les infecter à leur tour, mais Frigiel parvient à résister. Il tente de sauver ses amis et voisins. Mais très vite, il comprend qu'il devra trouver l'origine du mal qui se situerait dans une caverne gardée par un Warden, une créature indestructible...