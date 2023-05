Moi aussi, je suis une ado !

Alice, 10 ans, est la benjamine dans sa famille. A l'école, on se moque de sa passion pour les poupées. Lassée qu'on la prenne pour un bébé et influencée par Célia, la copine de son grand frère, Alice décide brusquement de devenir une véritable ado ! Elle change de look et se fâche vite avec ses amies, stupéfaites par sa métamorphose. Egarée par les conseils plus ou moins avisés des uns et des autres, multipliant les transgressions amusantes, Alice cherche son propre chemin pour s'affirmer et changer de statut aux yeux de ses proches.