Sur la route des hommes sans nom

En 2020, Paris Match commande huit reportages à Bernard-Henri Lévy. Rassemblés ici sous l'intitulé "Ce que j'ai vu" , ces récits nous mènent dans le Nigeria de Boko-Haram, au Kurdistan d'Irak et de Syrie, sur la ligne de front où se font face Russes et Ukrainiens, dans la Somalie livrée à l'illégalisme et aux bandes islamistes, au coeur du Bangladesh martyr, dans les camps de la misère de Lesbos, dans l'Afghanistan en train de retomber sous la coupe des talibans et, encore, en Libye. L'ouvrage débute par un long texte inédit, "Ce que je crois" , où l'auteur explique son engagement et ce qui amène un philosophe à aller au bout du monde pour témoigner de guerres oubliées ou ignorées. Bernard-Henri Lévy bat le terrain souillé de haine, il interpelle, valorise le courage, dénonce l'ignominie. Le Point. De tous ses livres, c'est sans doute le plus intime, et donc le plus touchant. Le Figaro magazine. Ce texte à fleur de peau et de plume donne le meilleur de BHL. Le Journal du dimanche.