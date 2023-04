"Parce que c'était plus qu'une claque, c'étaient des points de suture. De la pommade et un pansement. Une gueule de mec brisé". Jean-Mi est très heureux en apparence. Il a une femme brillante, un enfant éveillé, une belle carrière dans l'immobilier. Pourtant, ce bonheur est illusoire. Les bleus sur sa joue pourraient être imputables à un mauvais coup au rugby. C'est sa réponse spontanée, celle que tout le monde croit volontiers. S'il n'ose pas en parler, c'est parce que la vérité est dérangeante. Pour tout le monde, il est impensable qu'un homme se laisse battre par une femme... et pourtant. Nicolas Robin s'en sort haut la plume, évitant les clichés et déroulant un fil narratif solide. L'écrivain témoigne ici d'une inspiration tous azimuts. Et confirme sa grande sensibilité. Delphine Peras, L'Express. Un roman prenant et original. Héloïse Goy, Télé 7 jours.