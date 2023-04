Ma vie de maman solo. Un chemin à deux réussi grâce à la PMA

De plus en plus de femmes seules se lancent dans l'aventure de la maternité en solo, grâce à la PMA. C'est le cas de l'autrice qui a relevé le défi et nous raconte cette tranche de vie avec bonne humeur. Elle nous fait partager son quotidien, ses moments de doute, de joie et ses galères. Depuis le vote de la loi bioéthique de 2021 en France, des milliers de femmes célibataires osent enfin s'exprimer. Ce roman graphique porte leurs voix. Les illustrations de Jennifer Piers apportent de la légèreté au sujet.