Vallée d'Abondance. 3e édition

27 balades en famille pour découvrir les alpages bucoliques et les sommets de la vallée d'Abondance, dans le Chablais, non loin du lac Léman. La vallée d'Abondance offre le visage d'une région particulièrement tournée vers la vie agricole. Herbe grasse et alpages fleuris, gros chalets, troupeaux qui paissent et forêts sombres d'épicéas constituent l'essentiel du paysage. Partout où se porte le regard cette ambiance pastorale est présente. L'environnement " respire " cette " montagne à vaches " où la vie s'ordonne au rythme du temps et des saisons. Ajoutant à l'aspect bucolique des alpages, de nombreux ruisseaux et torrents dégringolant de la montagne, sillonnant entre alpages et forêt pour rejoindre le fond de la vallée que la Dranse agrémente joyeusement. Malgré des altitudes relativement modestes, les sommets délivrent des panoramas souvent très vastes. Ainsi les Alpes vaudoises et valaisannes, le Faucigny et le massif du Mont-Blanc, mais aussi les Aravis et les Bornes égrènent une pléiade de montagnes dans les lointains. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.