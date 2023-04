Minecraft Open World. Tome 1. Into the Nether

Peu experte de l'univers de Minecraft, Sarah se rapproche d'Hector (qui contrairement à elle connaît parfaitement le jeu) pour avoir des conseils. Ce dernier ne voyage jamais dans les profondeurs de Minecraft sans ses parents, cependant il cède face à l'énergie et à l'enthousiasme de la jeune fille. C'est le début de nouvelles aventures mais surtout d'une nouvelle amitié ! L'univers de Minecraft en comics est l'un des plus gros succès de la bande dessinée américaine en France. Avec Into the Nether c'est un nouveau récit inédit qui est publié quelques mois après sa sortie en VO chez Dark Horse. Au printemps 2023, Mojang sortira un nouveau spin off de Minecraft avec le jeu vidéo Minecraft Legends qui sera disponible sur toutes les consoles ainsi que sur PC.