The New Avengers Tome 1

Les Avengers semblent destinés à ne devenir qu'un souvenir lorsqu'un de ses membres sombre dans la folie. Mais on ne peut détruire les légendes, et une nouvelle équipe se forme autour d'Iron Man et Captain America, incluant notamment Spider-Man, Wolverine et Luke Cage. Les New Avengers seront aussi occupés que leurs prédécesseurs face à une évasion massive du Raft (la prison retenant les super-vilains), ainsi qu'à quantité d'autres menaces. Pourtant, leur plus grande bataille pourrait être interne, car une guerre civile se profile. Ce gigantesque tome recueille la première moitié de l'ère Brian Michael Bendis, le scénariste qui a remis sur pied la franchise Avengers, faisant à nouveau de la série le fleuron de la Maison des Idées. La recette : des rebondissements en cascade, des dessinateurs en super forme et un casting composé des plus grands héros Marvel. Cet album recouvre la période allant de la saga Avengers : La Séparation au mythique Civil War.