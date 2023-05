Le syndrome du poisson lune. Un manifeste d'anti-management

Le Poisson Lune est le seul organisme vivant qui croît sans discontinuer, jusqu'à la mort. Le syndrome du Poisson Lune est cette logique qui anime nos sociétés, fondée sur la croissance sans limite. Entrepreneur atypique et profondément sensible, Emmanuel Druon prend très rapidement conscience que ce modèle épuise les ressources naturelles, les espèces, les gens et qu'il n'y aura bientôt plus rien à épuiser. Il décide alors d'engager une transformation radicale de l'entreprise Pocheco. Bientôt rejoint par une équipe inspirée, ils inventent ce que nous appelons désormais l'économie circulaire : tout, ou presque est recyclé, les déchets sont utilisés comme des ressources, la production de papier, d'encre, d'électricité sont issus de sources renouvelables, l'usine est autonome en eau, surplombée de ruches et bordée par un verger. Ils démontrent, par l'exemple, que la solidarité, la direction écologique et sociale donnée à l'entreprise, la participation de tous, donne du sens au travail de chacun, permet une constante amélioration des relations humaines et ainsi, de l'efficacité. A l'heure où nous ne voyons pas d'issue à la désindustrialisation, à la délocalisation et à la montée inexorable du chômage, cet ouvrage propose une nouvelle voie. Une autre façon d'entreprendre ensemble est possible : elle existe déjà à Forest-sur-Marque, dans l'usine de Pocheco.