Gaston, le petit garçon qui n'arrêtait pas de poser des questions

Gaston est un petit garçon d'aujourd'hui, semblable au lecteur de ce livre. Confronté à des situations du quotidien, il est amené à poser beaucoup de questions aux adultes, des questions sur la vie auxquelles il est parfois difficile de répondre. Où j'étais avant de naître ? Comment il est né, le monde ? Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi il y a des méchants ? etc. De grandes images symboliques permettent au lecteur de réfléchir, de comprendre... et de trouver sa propre réponse ! A la fin du livre, 24 pages destinées aux parents permettent de poser un regard d'adulte sur ces questions d'enfants souvent déroutantes.