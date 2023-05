Mes premières chansons avec papa

Chante avec Papa ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Six mélodies joyeuses et tendres pour partager, chanter, s'amuser avec Papa ! Au fil des pages, on retrouve : " Jean Petit qui danse " ; " La barbichette " ; " Jamais on n'a vu " ; " A cheval sur mon bidet " ; " Petit moulin " ; " Berceuse de Brahms ". Les illustrations pleines de charme de Lucille Michieli nous invitent à un doux tête-à-tête avec tous les papas !