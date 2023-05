Petit Futé Porto. Vallée du Douro - Minho, Edition 2023

Deuxième ville du Portugal, Porto, l'une des plus anciennes villes d'Europe, a su conserver un centre historique bordé d'églises, maisons et monuments anciens qui se parcourt à pied avec délice. La ville des ponts, concurrent historique et économique de Lisbonne, est aussi une cité bien vivante et contemporaine avec sa Maison de la musique, le Musée d'art contemporain Serralves, l'aquarium ou ses marchés animés. Elle incarne un certain art de vivre et sa production de vin dont on visite les domaines a fait connaître son nom dans le monde entier. Installée aux marges du Douro, au nord du pays, la métropole est devenue une des destinations préférées des Européens. Ville encore peu décryptée par les guides de voyage, le Petit Futé veut combler ce manque et dédie un ouvrage exclusif à cette destination et à sa charmante région, à l'image de Braga ou Guimarães. Un guide plein de bonnes adresses à découvrir, mais qui parle aussi de l'art, de la culture et de la vie à Porto.