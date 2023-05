Les Inspirés

Ils sont trois mille, vivent depuis trois siècles en plein Paris, pratiquent l'endogamie comme une science, en attendant patiemment l'Apocalypse. On les appelle la Famille. Ils étaient là. Sous nos yeux. On ne les voyait pas. Ils faisaient tout pour se soustraire à notre regard. Pour cette communauté jusque-là secrète, persuadée de détenir seule la Vérité, nous sommes " le Monde " ou " la Gentilité. " En un mot : l'oeuvre du diable. Elle s'appelle " la Famille ", compte 3 000 membres qui tous résident dans deux arrondissements de l'Est parisien. 3 000 personnes, pour seulement huit patronymes. On ne rentre pas dans la Famille, on y naît, on s'y marie entre cousins, avec l'impossibilité d'en sortir. Si l'on franchit ce pas, elle vous coupe de vos racines, de vos proches. Elle pourrait être une secte parmi d'autres. Elle est bien plus que cela. Janséniste, la Famille est l'ultime avatar d'un mouvement religieux clandestin né au coeur du siècle des Lumières, héritière d'une histoire tourmentée dans laquelle ce livre nous plonge. Trois siècles d'une saga riche en rebondissements, qui permet d'éclairer cet anachronisme qu'est la Famille aujourd'hui. Qui est cet Elie qu'elle a pris pour messie ? Pourquoi est-elle persuadée que l'Apocalypse est pour bientôt ? Pourquoi les familles nombreuses, jusqu'à dix-huit enfants, refusent-elles qu'un regard extérieur se pose sur elles ? Pour la première fois, les traditions de la Famille, ses tabous, ses dérives, ses croyances, ses joies, ses forces et ses souffrances, sont dévoilés au grand jour. Ainsi que l'angoisse ultime qui est la sienne : à l'heure d'Internet, minée de l'intérieur par la consanguinité, pilonnée par des dissidents bien décidés à livrer leurs propres vérités, la Famille n'a d'autre choix que de s'ouvrir pour survivre, tout en prenant le risque de disparaître. Un dilemme insoluble, qu'elle doit trancher pour le bien de ses générations futures.