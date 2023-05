L’état anxieux. La législation antiterroriste des États-Unis depuis le 11-Septembre

Dans les études de sécurité, la formulation de la politique antiterroriste, une question centrale, reste étonnamment peu traitée et mal expliquée. Avec le concept de culture stratégique, cet ouvrage examine l'influence des normes et institutions dans les débats du Congrès américain sur la législation antiterroriste depuis le 11-Septembre. Entre la 107e (2001) et la 114e législature (2016), l'examen qualitatif de presque 400 pages de débats explique le durcissement constant depuis le Patriot Act, sauf dans le cas ambivalent du Freedom Act. L'ouvrage montre le rôle déterminant de déclencheurs extérieurs dans l'action du Congrès, qui créent une motivation à agir, action qui remplit une double fonction complémentaire de contrôle et de légitimation de l'action politique. Ainsi, la législation antiterroriste n'est pas le résultat de la pression d'une opinion apeurée et son résultat est moins la sécurité que l'illusion de la sécurité par l'application de pouvoirs d'exception.