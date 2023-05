Les recettes du campeur

Cuisiner en campant n'est pas toujours une mince affaire... Si vous en avez marre de ne manger que des boîtes de conserve et des biscottes humides ou de galérer avec votre réchaud, alors cet ouvrage est fait pour vous ! Oufs au lard au feu de bois, poulet aux légumes en papillote, lasagnes à la poêle ou encore cookie géant, Banh Mi express... Découvrez vite 60 recettes faciles et ingénieuses à réaliser partout avec presque rien, ainsi que des dizaines de conseils et astuces pour organiser votre séjour sous la tente (ou dans le van ! ) le plus facilement du monde.