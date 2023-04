Mon tout premier cahier d'observation

Un cahier d'activités préscolaires au grand format, écrit par une enseignante, pour développer la concentration, et le sens de l'observation de l'enfant. Petit Renard a besoin d'aide : quelqu'un pourrait-il à l'aider à retrouver son doudou ? Son ami canari qui s'est envolé ? Son petit sac pour la prochaine rentrée ? Parce qu'il est primordial d'encourager les futurs élèves à développer leur capacité d'attention et de concentration, ce cahier propose des activités riches et variées pour apprendre à observer.