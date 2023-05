Star Wars - La Haute République Tome 4

Plusieurs siècles avant l'Empire et le Premier Ordre, les Jedi sont à leur apogée et vivent un âge d'or connu sous le nom de Haute République. Menées par les Jedi, des équipes d'Explorateurs voyagent aux confins de la Bordure Extérieure pour inviter les mondes éloignés à rejoindre la République. Mais quand le droïde de communication d'une de ces équipes est découvert dérivant dans l'espace, endommagé et porteur d'un message crypté, le Maître Jedi Silandra Sho et sa Padawan Rooper Nitani sont envoyés pour retrouver les disparus. Leur enquête les mène sur Gloam, une planète dévastée qui serait hantée par des monstres légendaires...