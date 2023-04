Omula et Rema Tome 1 : La fin d'un monde

Dans un monde lointain et futuriste, la population en constante augmentation oblige Omula à embarquer avec ses parents pour une expédition aux confins de l'univers à la recherche d'une nouvelle planète où vivre. A bord du vaisseau, se trouvent les clones de chacun des membres d'équipage, dont celui de la jeune fille, Rema. Au même moment, sur Terre, la cité antique d'Albalonga est le théâtre d'un complot politique. Amulius, fils du roi Procas, manoeuvre en secret pour récupérer la couronne de son père et instaurer un régime autoritaire. Ces personnages de planètes et d'époques différentes, aux destins mystérieusement entremêlés, seront ensemble à l'origine d'événements majeurs de l'Histoire...