Petits guide pratique des couverts végétaux

Bien avant l'approche imposée des Cipans (cultures intermédiaires pièges à nitrates), des agriculteurs innovants ont très vite compris l'intérêt agronomique des couverts végétaux et autres engrais verts dans leurs systèmes. De couverts simples d'avoine, de moutarde ou de phacélie, la couverture des sols s'est enrichie de bien d'autres espèces allant jusqu'aux fameux mélanges biomax (biomasse et biodiversité maximales). Devenus incontournables et même rendus obligatoires par la réglementation, les couverts végétaux revêtent à eux seuls une vraie technique qui ne s'improvise pas. Ils ne sont plus seulement un bouche-trou entre deux cultures. Ils servent à préparer la structure et les états de surface, la fertilité et la disponibilité en éléments minéraux. Ils dopent l'activité biologique avant même le semis et peuvent contribuer à réduire les risques sanitaires et de salissement. Ils sont d'un intérêt majeur pour la biodiversité en général. Ils sont aussi devenus couverts relais, double couverts ou encore CDI pour Couverts à Durée Indéterminée. Ils sont aujourd'hui à la base de systèmes de cultures performants et respectueux de l'environnement. Ce guide pratique, concis et aussi que clair possible vous accompagnera partout que vous soyez agriculteur, étudiant, formateur ou professeur, conseiller. Il vous présente toutes les espèces et les mélanges végétaux qui couvrent de plus en plus les sols, pour leur plus grand intérêt.