Roland Garros. Edition 2023

Une ambiance unique dans un lieu avec des cours récemment rénovés et un court central pouvant accueillir 15 225 personnes, le tout niché au coeur du bois de Boulogne fait de cet événement un spectacle hors-norme où les meilleurs joueurs de tennis s'affrontent. Vous vibrerez en lisant ce livre aux exploits des plus grands tennismen ayant foulé la terre battue de la porte d'Auteuil : les mousquetaires Yannick Noah, Gustavo Kuerten, Bjorn Borg et son indispensable adversaire Guillermo Vilas. Sans oublier, Rod Laver, Ivan Lendl et bien sûr Roger Federer autant de champions qui ont gravé dans l'encre rouge de la porte d'Auteuil leurs noms dans l'histoire éternelle de Roland Garros.