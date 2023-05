Au secours Mon frère est un ado

William, 9 ans, partage sa chambre avec son demi-frère Grégoire, 16 ans. Mais depuis quelques jours ce dernier envahit tout l'espace, l'affuble de surnoms ridicules et colonise son placard. Puis c'est au tour d'Eléonore, sa demi-soeur, de venir les week-ends... William décide de passer à l'offensive. Aidé par son ami Félix et sa voisine de classe Ambre, il fonde une association pour riposter aux envahisseurs adolescents. Après les disputes et les crises, parviendront-ils à faire la paix ?