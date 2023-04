Perceval ou le Conte du Graal

Le légendaire roman de Chrétien de Troyes dans l'adaptation d'Anne-Marie Cadot-Colin. Une édition tout en couleurs, enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Héros, héroïnes, héroïsmes " du programme de français en 5e. Classiques & Cie Collège propose une lecture de l'oeuvre accessible à tous les types de lecteurs, même les élèves DYS et ceux en difficulté, grâce à une police spéciale, facile à lire, et à une mise en page aérée. Lecture fluide garantie. L'histoire Elevé à l'écart du monde, Perceval décide un jour de devenir un chevalier. Mais bientôt l'énigme du Graal le projette dans une quête d'un ordre supérieur... Un roman d'aventures du XIIe siècle, qui nous plonge dans un univers héroïque et merveilleux. Dans une adaptation d'Anne-Marie Cadot-Colin vivante et accessible. Les outils pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour préparer la lecture - des lectures actives au fil du texte - des repères sur les thèmes et les registres de l'oeuvre - un parcours de lecture analytique en 6 étapes - des ateliers interdisciplinaires (art, théâtre, cinéma, podcast) - un groupement thématique : " Héroïnes et héros, de l'Antiquité à nos jours " - une enquête : " Le chevalier et sa dame " Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.