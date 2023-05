Deep 3 Tome 5

Les playoffs de la NJCAO, la plus grande association sportive américaine au niveau des junior colleges, ont enfin commencé. Pour son premier match, le SLAC affronte le South Sacramento College, qu'il a battu à deux reprises lors de la ligue intra-conférence. Cependant, contre toute attente, les Gauchos se retrouvent menés au score... Pour Damian, qui rêve d'être recruté en Division I à l'université de Central Valley et de jouer un jour en NBO, la défaite n'est pas une option. Alors que la rage de vaincre monte en lui, il lance sa contre-attaque ! A travers Deep 3, découvrez un manga de sport unique et doté d'une grande puissance émotionnelle. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente !