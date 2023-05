Médecines d'Asie. L'art de l'équilibre

Evoquer les médecines d'Asie invite à se plonger dans un domaine qui participe du soin, au sens pratique du terme, mais aussi de traditions dont les fondements s'ancrent dans les méandres du temps, à la croisée de l'Histoire et du mythe. Que l'on envisage la médecine indienne, la médecine chinoise ou la tradition médicale du monde himalayen, un trait commun semble se dégager : le corps est parcouru de flux énergétiques de l'équilibre desquels dépend la bonne santé du patient. A la différence de la médecine occidentale basée, jusqu'au XVIIIe siècle, sur les principes d'Hippocrate ou de Galien et privilégiant une approche curative et interventionniste, les médecines traditionnelles d'Asie sont avant tout préventives. Attestées par l'archéologie dès l'aube des civilisations, les pratiques médicales asiatiques s'appuient sur un ensemble de traités élaborés durant de longs siècles. Les plus anciens à nous être parvenus semblent avoir été compilés, en Chine, vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, en Inde, dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, au Tibet enfin, au cours de l'époque monarchique (VIIe-IXe siècle). Dans une approche liée au bien-être, les médecines d'Asie sont aujourd'hui largement plébiscitées dans le monde ; elles jouissent également d'un intérêt croissant dans les milieux médicaux et sont de plus en plus fréquemment incluses dans les parcours hospitaliers et thérapeutiques conventionnels.