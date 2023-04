Mandalas et rangolis mystères

Cultivez l'art de la concentration visuelle et laissez-vous gagner par les motifs envoûtants des mandalas et des rangolis... Avec de simples crayons ou feutres de couleur, coloriez chaque case numérotée pour découvrir 60 illustrations inédites et chatoyantes. Chaque dessin constitue une agréable parenthèse dans votre emploi du temps et vous offre un support de détente immédiat.