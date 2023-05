Saint Malo, de l'Antiquité à nos jours

Saint-Malo est une ville qui a traversé les siècles... Remontez le fil de l'Histoire et découvrez ses origines gauloises, non pas sur le site mythique de l'intra-muros, mais sur la presqu'île voisine d'Alet... Vivez les raids des Vikings, luttez contre les assiégeants venus d'Outre-Manche et poursuivez votre voyage jusqu'à la destruction lors de la Seconde Guerre Mondiale. Une ville dont l'histoire ne vous laissera pas indifférent ! Plongez dans cette Docu-BD qui vous dévoile les petites et grandes histoires d'une ville au patrimoine exceptionnel.