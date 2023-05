Découvrez la 1re Porsche 100 % électrique. La Porsche Taycan fascine dès son premier mètre parcouru. Première Porsche entièrement électrique, elle réinvente la voiture de sport tout en restant fidèle aux origines de son constructeur. Son design et sa technique rassemblent toutes les exigences de Porsche, témoignant d'une marque pilotée par ses ingénieurs. Ce livre présente la Taycan à travers les histoires des concepteurs qui l'ont imaginée et des utilisateurs qui la conduisent. Avec plus de 200 photographies mettant en scène la Taycan, ses caractéristiques techniques et ses différentes versions - 4, 4S, 4 et 4S Cross Turismo, Turbo et Turbo S, etc. -, ce livre illustre pourquoi Porsche possède tout ce qu'il faut pour révolutionner les berlines sportives entièrement électriques.