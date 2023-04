Marlène Jobert raconte Le vilain petit canard

Dans ce livre CD, Marlène Jobert revisite le célèbre conte d'Hans Christian Andersen Parce que ce caneton est différent de ses frères, tous les animaux de la basse-cour se moquent de lui ! Il commence alors un long voyage au cours duquel animaux et humains continuent de le railler et de le rejeter. Un jour, il croise de superbes oiseaux blancs : des cygnes. Mais pourquoi se sent-il tellement attiré par eux ? La vérité sera encore plus belle que ses rêves... Avec la fantaisie et la sensibilité qu'on lui connaît, Marlène Jobert revisite le conte d'Hans Christian Andersen, où se mêlent le merveilleux et l'aventure ! Le livre est accompagné d'un CD et d'un flashcode pour écouter l'histoire.