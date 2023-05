N°1 des dictionnaires pour le collège, recommandé par les enseignants et en conformité avec les nouveaux programmes scolaires, Le Robert Collège est le dictionnaire de référence pour maîtriser la langue et développer sa culture générale de la 6e à la 3e. Un dictionnaire favorisant la maîtrise le langue : 70 mots et définitions Plus de 40 000 synonymes et contraires pour enrichir son vocabulaire Les différents sens, des exemples d'emploi, les niveaux de langue, la prononciation, la formation des mots avec l'étymologie, la nouvelle orthographe... La conjugaison de tous les verbes Un dictionnaire de culture générale complet 7 000 noms propres (personnes, lieux, évènements...) Atlas historique et géographique Chronologie illustrée 288 pages de dossiers illustrés conçus avec des enseignants et conformes aux programmes Une histoire du français Littérature : les genres et les mouvements littéraires... Histoire et histoire de l'art : des planches pédagogiques richement illustrées Géographie et développement durable : les grands enjeux de l'humanité Tous les nouveaux mots et noms propres : climatosceptique, complotisme, cyberharcèlement, drone, émoji, infox, VTC, youtubeur, Greta Thunberg... + un dossier " développement durable " NOUVEAU : avec l'application Le Robert ortho pour progresser en orthographe. POUR LES ENSEIGNANTS : Des ressources pour les professeurs sur le site compagnon gratuit avec des fiches clés en main sur : dictionnaire-college. lerobert. com