Une année de prises de conscience. 365 exercices pour apprendre à être heureux

Toute transformation profonde et durable commence toujours par une prise de conscience. Dans ce cahier d'exercices, Lise Bourbeau vous guide à travers un programme de réflexion personnelle pour mieux identifier vos blocages sur les plans physique, émotionnel et mental. Durant un an, au rythme d'un thème inspirant par semaine, vous apprendrez à vous connaître et à écouter tout ce que votre corps vous dit, grâce à des questions et des exercices à pratiquer quotidiennement. Chaque jour, vous aurez rendez-vous avec vous-même et serez surpris de découvrir des aspects inconnus de votre personnalité. Les prendre en compte vous permettra d'être heureux dans tous les domaines de votre existence !