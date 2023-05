Mon carnet pour aller bien

A travers des exercices créatifs, apprenez à vous connaître. Mon carnet pour me connaître célèbre l'individualité et offre une chance de faire le point sur votre vie, vos rêves et vos objectifs. De réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Ce livre est aussi un guide apaisant sur l'auto-compassion et la gentillesse. Un journal de référence pour le présent et le futur afin de maintenir son bien-être et prendre soin de soi. Grâce aux mots, aux images, apprenez à vous découvrir.