La note de synthèse au CRFPA

La nouveauté qui permet de maîtriser et réussir l'épreuve de note de synthèse au CRFPA ! La note de synthèse est sans doute l'épreuve d'admissibilité qui suscite le plus de questions. Pour y répondre et vous permettre d'être prêt le jour de l'examen, cet ouvrage, rédigé par des auteurs experts de la préparation au CRFPA, contient : Une méthodologie détaillée qui développe, entre autres, les indispensables d'une bonne copie ou encore les écueils à éviter pour comprendre les enjeux de l'exercice et les attentes du jury. Dix sujets intégralement reproduits et corrigés pour parfaire la méthode et s'entraîner efficacement.