Mourir sur ordonnance. Ou être accompagné jusqu'au bout ?

En France, la convention citoyenne s'est prononcée en faveur de la mise en place d'une "aide active à mourir" , ouvrant la voie à une possible assistance médicale permettant d'abréger la vie de malades qui le demanderaient. La mort, devenue taboue dans notre société, s'est médicalisée et sécularisée, positionnant ainsi les questions de la fin de vie au coeur des débats. Pourtant, c'est le "mal mourir" qui fait peur : seul, dans des souffrances physiques et psychiques non contrôlées, dans une agonie qui n'en finit pas... Soins palliatifs, sédation profonde, euthanasie, limitation et arrêt des traitements... De quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-il possible de faire aujourd'hui en France, quels sont les autres modèles ? Peut-on anticiper son décès, le choisir, le maîtriser ? Dans cet ouvrage bouleversant, le Dr Lefebvre des Noëttes aborde les problématiques existentielles, éthiques, philosophiques, médicales et sociétales liées à la mort. En dépassant les clivages du "pour" ou "contre" l'euthanasie, elle ouvre en douceur la voie d'un accompagnement dans des conditions dignes, en maintenant les liens d'humanité jusqu'au bout. Le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, spécialisée en psychiatrie du sujet âgé, est aussi docteur en philosophie pratique et éthique médicale. Elle accompagne depuis plus de trente-cinq ans, avec tendresse et passion, les patients d'un des plus grands hôpitaux de gériatrie de France. Elle a reçu le prix Littré-Paul Fleury 2020 pour son premier livre aux éditions du Rocher, Que faire face à Alzheimer ? , et a également publié Vieillir n'est pas un crime (2021) et La force de la caresse (2022).