Adam Smith, l'antidote ultime au capitalisme. Sa théorie du capabilisme

Adam Smith est passé à la postérité pour avoir posé les bases du système capitaliste. Nombre d'économistes libéraux revendiquent son héritage, nombre de politiques économiques privilégiant le marché au détriment des populations et de la planète trouvent dans sa pensée leur justification. Mais les zélateurs d'Adam Smith ont-ils vraiment lu ses écrits ? Car la politique économique que le philosophe y développe incite paradoxalement à y voir l'antidote ultime au capitalisme, où la dignité des personnes serait une priorité, où l'économie serait au service de la société et non le contraire. Fondé sur le concept de " capabilités " développé par les économistes Amartya Sen et Martha Nussbaum à partir de l'oeuvre de Smith, le capabilisme désigne une approche économique visant à rendre les citoyens capables de réaliser ce à quoi ils attribuent de la valeur. Un exemple en est l'engagement des Etats à réaliser les objectifs de développement durable définis aux Nations Unies. Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la pensée de Smith, tordant le cou aux interprétations souvent erronées qui sont faites de son oeuvre, et en montre toute l'actualité en posant le capabilisme comme une véritable alternative au capitalisme, pour remettre le marché à sa juste place et donner aux peuples les moyens de concrétiser leurs aspirations et leurs valeurs.