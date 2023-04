Ici tout commence. Les recettes de la série

Découvrez les 40 recettes les plus emblématiques de la série à succès de TF1, Ici tout commence, mettant en scène les élèves d'une école gastronomique de renom : sucrées, salées, accessibles ou plus techniques, toutes gourmandes et succulentes. Entrez dans la plus célèbre cuisine du petit écran, et délectez-vous du contenu exclusif sur la série, des interviews et des anecdotes des comédiens ainsi que des photos des coulisses pour pimenter votre lecture. Régalez-vous !