Le Cogni. Agenda des professeurs Collège-Lycée, Edition 2023-2024

Faire vivre les sciences cognitives en classe tout au long de l'année ! - Un outil 3 en 1 : un cahier de notes, le suivi des classes et un agenda pédagogique et ludique autour des sciences cognitives - Tous les indispensables d'un agenda pour les enseignants, avec des rubriques spécifiques pour : - découvrir les informations essentielles sur le fonctionnement de la mémoire et des apprentissages - se former à l'utilisation d'outils pédagogiques innovants - Organisation en mois / semaine - Grand format (proche du A4) Les + de l'ouvrage : - Agenda conçu pour les enseignants par les enseignants, s'appuyant sur la communauté Lea. fr - Des contenus facilement accessibles sur Lea. fr - Une approche ludique et pédagogique des sciences cognitives A propos des auteurs : Formateurs dans l'association " Apprendre et former avec les sciences cognitives ", qui met en place le dispositif des " cogni'classes ", invitant les sciences cognitives dans le milieu scolaire. - Jean-Luc Berthier Proviseur honoraire et formateur - Lydie Feugnet Professeure de Lettres modernes, formatrice académique et CARDIE (Cellule Académique Recherche Développement Innovation et Expérimentation) - Frédéric Guilleray Professeur de SVT, formateur académique