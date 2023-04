50 petites méditations pour tous les jours

Ce petit guide rassemble 50 méditations courtes et simples pour favoriser le calme intérieur, accueillir ses sensations, se reconnecter à son moi profond et retrouver harmonie et sérénité. Méditations au fil de la journée : au réveil, au petit-déjeuner, dans les transports, avant de dormir... Méditations antistress : aller à l'essentiel, lâcher prise, écouter son intuition, accueillir l'inconnu, gagner en confiance en soi, vivre l'instant présent... Méditations dans la nature : au fil des saisons, avec le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, dans un parc ou une forêt... Méditations pour mieux gérer ses émotions : colère, tristesse, hypersensibilité, peur, pardon...