Gâteaux de Mamie avec Cake Factory

Qui fait les meilleurs gâteaux ? C'est Mamie ! Et si vous décidiez de mettre la main à la pâte avec Cake Factory ? N'attendez plus : retroussez vos manches et ravivez vos meilleurs souvenirs de goûters pour préparer des gâteaux 100 % régressifs parmis plus de 60 recettes spécialement adaptées à votre robot !