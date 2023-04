Bowls du monde

100 recettes de bowls pour déguster des repas complets à même le plat. Composez des bowls complets et équilibrés, avec 90 recettes venues du monde entier. De l'Europe avec la panzanella et le bircher, en passant par l'Afrique avec le bowl éthiopien et le couscous bowl, jusqu'aux Etats-Unis avec l'acaï bowl ou le hawaiian poke bowl, découvrez des recettes classiques et originales.