Sardaigne. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! A mi-chemin entre ciel, terre et mer, la farouche beauté de cette île en séduira plus d'un. Des plages à couper le souffle, une histoire passionnante, des sites naturels somptueux et une cuisine authentique, voilà la Sardaigne dans toute sa splendeur ! Dans Le Routard Sardaigne, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (embarquer sur un ferry de Palau et aller explorer les îles de La Maddalena ; traverser le sud-est de la Sardaigne à bord du Trenino verde, petit train à l'ancienne évoluant lentement au coeur des montagnes de l'Ogliastra ; ...), des visites (visiter l'une des incroyables grottes dont la Sardaigne a le secret ; s'immerger dans l'histoire antique en découvrant les impressionnants sites archéologiques de Nora et Tharros ; ...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Sardaigne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.